У Франції «замінували» одразу шість аеропортів

У Франції шість аеропортів терміново евакуйовували пасажирів через загрозу мінування, жоден літак з аеропортів не злітав.

Сьогодні, 18 жовтня, у Франції шість аеропортів стали об'єктом погроз замінування, що призвело до термінової евакуації пасажирів, – повідомляє BFM TV.

За інформацією видання, погрози надійшли в аеропорти міст Лілль, Брон, Ніцца, Нант, Тулуза та Бове, розташованих недалеко від Парижа. Загроза замінування також отримана аеропортом Страсбург-Енцхайм.

У кожному з зазначених аеропортів служби розмінування вжили заходів для перевірки та усунення підозрілих предметів, з метою забезпечення безпеки пасажирів і персоналу.

Генеральне управління цивільної авіації Франції підтвердило, що жоден літак з аеропортів більше не злітав. Для літаків, які щойно приземлилися, застосовується обмеження, включаючи висадження пасажирів у кінці злітно-посадкової смуги, де їм не дозволяється повертатися до терміналу, або їх просять залишатися на борту літака.

Поліція та служби безпеки Франції активно працюють над встановленням авторів погроз та забезпеченням безпеки на аеропортах.

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