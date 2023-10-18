Во Франции «заминировали» сразу шесть аэропортов

Во Франции шесть аэропортов срочно эвакуировали пассажиров из-за угрозы минирования, ни один самолет из аэропортов не взлетал.

Сегодня, 18 октября, во Франции шесть аэропортов стали объектом угроз заминирования, что привело к срочной эвакуации пассажиров, – сообщает BFM TV.

По информации издания, угрозы поступили в аэропорты городов Лилль, Брон, Ницца, Нант, Тулуза и Бове, расположенных недалеко от Парижа. Угроза минирования также получена аэропортом Страсбург-Энцхайм.

В каждом из указанных аэропортов службы разминирования приняли меры для проверки и устранения подозрительных предметов, с целью обеспечения безопасности пассажиров и персонала.

Генеральное управление гражданской авиации Франции подтвердило, что ни один самолет из аэропортов больше не взлетал. Для самолетов, которые только что приземлились, применяется ограничение, включая высадку пассажиров в конце взлетно-посадочной полосы, где им не разрешается возвращаться в терминал, или их просят оставаться на борту самолета.

Полиция и службы безопасности Франции активно работают над установлением авторов угроз и обеспечением безопасности на аэропортах.

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