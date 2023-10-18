Стало известно, будут ли школьники сдавать мультитест по украинскому языку по старому правописанию

С 2025 года задачи внешнего независимого оценивания будут заключаться в соответствии с новой редакции правописания.

Школьники в 2024 году будут составлять НМТ по украинскому языку по старому правописанию. Об этом заявил заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Василий Терещенко, пишет Osvita.ua.

Так, в 2024 году мультитест по украинскому языку последний раз не предусматривает задач на проверку орфографических норм. До этого изменения вносились в 2019 году после согласования новой редакции правописания.

Также в 2024 году закончится пятилетний переходный период, предусматривающий постепенное внедрение норм нового правописания.

С 2025 года задачи внешнего независимого оценивания будут заключаться в соответствии с новой редакции правописания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.