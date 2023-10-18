Военнообязанные мужчины должны явиться в ТЦК: зачем это нужно

Мужчинам необходимо обновить свои учетные данные.

Руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо ответил, почему военнообязанные граждане самостоятельно должны посетить территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

Он напомнил, что в Конституции Украины прописана обязанность защищать свою страну.

«Для того, чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои Территориальные центры комплектования и социальной поддержки и обновить свои учетные данные», — пояснил он в эфире телемарафона.

Он отметил, что теряется актуальность информации о пригодности человека к службе, если долгое время не появляется в ТЦК и СП. В частности, в военкоматы можно приносить документы, подтверждающие право на отсрочку. Это нужно для того, чтобы ресурсы, имеющиеся в ТЦК и СП, использовались правильно.

По его словам, бывают случаи, когда человек по реестру в базе считается здоровым, однако у него есть болезнь, о которой он не сообщал ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.