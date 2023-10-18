Військовозобов'язані чоловіки повинні з'явитися до ТЦК: для чого це потрібно

Чоловікам потрібно оновити свої облікові дані.

Керівник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо відповів, чому військовозобов'язані громадяни самостійно повинні відвідати територіальні центри комплектації та соціальної підтримки.

Він нагадав, що в Конституції України прописаний обов'язок захищати свою країну.

«Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої облікові дані», — пояснив він у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що втрачається актуальність інформації щодо придатності людини до служби, якщо та довгий час не з'являється до ТЦК та СП. Зокрема, до військкоматів можна приносити документи, які підтверджують право на відстрочку. Це потрібно для того, аби ресурси, які є в ТЦК та СП, використовувалися правильно.

За його словами, бувають випадки, коли людина за реєстром у базі вважається здоровою, проте в неї є хвороба, про яку вона не повідомляла ТЦК.

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