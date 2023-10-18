Патрульний поліцейський працював вночі водієм таксі, але попався, коли підвозив дівчат

Суд не оцінив підробіток поліцейського під час дії комендантської години та використання ним посвідчення водія іншої особи.

Солом’янський районний суд міста Києва розглянув протоколи про адміністративні правопорушення, які були складені щодо поліцейського столичної патрульної поліції Руслана А., який вирішив підробляти водієм таксі під час дії комендантської години.

Як зазначено у матеріалах справ про адміністративні правопорушення, Руслан А. є патрульним поліцейським полку № 2 Управління патрульної поліції у місті Києва.

18 лютого 2023 року о 3:51 автомобіль Hyundai Sonata, яким керував Руслан А., у Подільському районі столиці зупинили патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху та рух під час дії комендантської години. В салоні автомобіля знаходилося двоє дівчат, які вночі вирішили скористатися послугами служби таксі Uklon.

Окремий нюанс полягав в тому, що для реєстрації в системі Uklon Руслан А. використав посвідчення водія іншої особи – громадянина З., який втратив своє посвідчення водія на одному з блокпостів у Деснянському районі Києва ще у березні 2022 року. Руслан А., який тоді ніс службу на блокпосту, ймовірно, знайшов втрачене водійське посвідчення З., однак не вчинив дій щодо його повернення водію та залишив посвідчення собі.

Також, було встановлено, що Руслан А. у січні 2023 року здійснив вхід до бази даних поліції, щоб перевірити статус втраченого посвідчення водія З. та наявність у З. фактів притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Після цього, 7 лютого Руслан А. здійснив реєстрацію у програмі сервісу Uklon, скориставшись водійським посвідченням З., але при цьому вказав у програмі два автомобіля Hyundai Sonata, якими користується саме Руслан. А.

Цікаво, що навіть після зупинення колегами 18 лютого, Руслан А. у лютому-березні 2023 року все ж продовжив надання послуг таксі, за що отримував від пасажирів гроші.

Втім, згодом Руслан А. все ж потрапив у поле зору столичного управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції. Співробітники внутрішньої безпеки поліції у липні 2023 року склали щодо Руслана А. протоколи за ст. 172-4 (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) та ст. 172-8 (незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Відтак, Руслана А. звинуватили у порушенні вимог антикорупційного законодавства – будучи діючим поліцейським, він займався іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, інструкторської практики тощо).

Крім того, Руслан А. порушив законодавство про захист персональних даних і відповідні відомчі інструкції, які зобов’язують службові особи не розголошувати в приватних цілях інформацію з відомчих баз даних.

В судовому засіданні Руслан А. та його адвокат заперечували факти надання Русланом А. послуг сервісу таксі Uklon та взагалі факт реєстрації в програмі Uklon.

Вони зазначили, що Руслан А. дійсно користується автомобілем Hyundai, але перевезенням пасажирів не займався. 18 лютого Руслан А. лише випадково опинився на вулиці під час дії комендантської години, оскільки пробив колесо автомобіля та кілька годин втратив на заміну колеса. Вже під ранок, по дорозі додому, Руслан А. помітив на вулиці двох дівчат, які намагалися зупинити будь-який автомобіль. Руслан А. зупинився біля них та запропонував підвезти. Втім, автомобіль Hyundai був зупинений екіпажем патрульної поліції, яка звернула увагу на авто, що їхало під час дії комендантської години.

Однак, викривальні покази щодо Руслана А. надала суду одна з дівчат, що перебувала разом з подругою в автомобілі Hyundai 18 лютого. Вона розповіла суду, що її зустріч з Русланом А. тоді не була випадковою, а вона, разом з подругою, замовила таксі, щоб поїхати додому. За кермом автомобіля знаходився саме Руслан А.

Дослідивши матеріали справ, суд дійшов висновку, що Руслан А., як діючий поліцейський, порушив обмеження, встановлені для служби у Національній поліції та займався іншою оплачуваною діяльністю за сумісництвом.

Таким чином, він порушив низку вимог, встановлених для поліцейських, а також норми антикорупційного законодавства. Крім того, Руслан А. в приватних цілях використав службову інформацію з поліцейської бази даних.

У підсумку, 5 жовтня суд визнав Руслана А. винним у правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 172-4 та ч. 1 ст. 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення та призначив йому штраф у розмірі 8 500 гривень.

Нагадаємо, що це вже другий у Києві випадок викриття діючого поліцейського на підробітку в службі таксі. Але тоді Шевченківський райсуд Києва закрив справу у зв’язку з закінченням строків, встановлених для притягнення до відповідальності.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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