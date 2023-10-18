Відновлено спеціальні перевірки чиновників: у НАЗК повідомили, що змінилося

Особи, які вчасно не подадуть декларацію та інші документи для проведення спеціальної перевірки або не пройдуть цю перевірку, підлягають звільненню з посади протягом 3 робочих днів з дня виникнення таких обставин.

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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що одночасно з набранням чинності Законом про відновлення декларування 12 жовтня 2023 року відновлюються й спеціальні перевірки. Про це йдеться у пресслужбі відомства

У НАЗК зазначили, що спеціальні перевірки здійснюються для забезпечення несумісності корупційних практик та публічної служби і, як наслідок, недопуску до посад осіб, які мають активи, що не підтверджені законними доходами, які подали недостовірні документи для призначення, співпрацюють із ворогом тощо. Для керівників всіх рівнів та платників податків важливим є недопущення недоброчесних осіб до посад для того, щоб не розслідувати результати їх роботи та звільняти.

«З березня 2022 року спецперевірки були зупинені. Одночасно з набранням чинності Законом про відновлення декларування 12 жовтня 2023 року їх відновлено.

Відтепер:

особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для проведення спеціальної перевірки мають подати усі необхідні документи не пізніше 31 січня 2024 року (рекомендуємо не зволікати з їх здійсненням, адже у разі її непроведення у цей строк особа підлягає звільненню з посади);

особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, у разі виконання ними завдань в інтересах національної безпеки і оборони України, безпосередньої участі у бойових діях чи перебування в районі воєнних дій, повинні подати декларацію і необхідні документи протягом 90 календарних днів з дня припинення обставин, визначених ч. 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»;

щодо осіб, яких було призначено у період дії воєнного стану та звільнено до набрання чинності Законом, спеціальна перевірка не проводиться.

Спецперевірки осіб, призначених у період дії воєнного стану (якщо такі перевірки не проводилися), здійснюються, починаючи з 12 жовтня 2023 року, в залежності від наявності декларації особи в Реєстрі та відповідних документів. Граничним строком проведення спецперевірки є 1 березня 2024 року», - сказано у повідомленні.

У НАЗК зауважили, що спеціальна перевірка здійснюється Національним агентством для з’ясування достовірності відомостей, зазначених особою у декларації за минулий рік. Минулим вважається рік, що передував даті надання особою згоди на проведення такої перевірки. Наприклад, якщо згоду на проведення спецперевірки надано 30 грудня 2023, то перевірці підлягає декларація за 2022 рік. Якщо ж згоду на проведення спецперевірки особа надала 4 січня 2024 – перевірятиметься декларація за 2023 рік.

Відомство також звертає увагу на те, що особа, яка подає документи, необхідні для проведення спеціальної перевірки у період з 1 по 31 січня 2024 року, повинна подати також декларацію за 2023 рік.

«Особи, які вчасно не подадуть декларацію та інші документи для проведення спеціальної перевірки або не пройдуть цю перевірку, підлягають звільненню з посади протягом трьох робочих днів з дня виникнення таких обставин.

Слід врахувати, що спеціальна перевірка проводиться стосовно претендентів на посаду, що передбачає відповідальне або особливо відповідальне становище та посаду з підвищеним корупційним ризиком. Перелік таких осіб визначено в ст. 56 ЗУ “Про запобігання корупції”.

Згода на проведення спеціальної перевірки подається разом із заявою на призначення. Не пізніше наступного робочого дня після її одержання установа, на посаду в якій особа претендує, має надіслати до компетентних органів запит про перевірку відомостей за формою, визначеною Порядком проведення спецперевірки», - додають у НАЗК.

Зазначеним Порядком також передбачені нові вимоги щодо автобіографії та даних паспорту, які необхідно надати разом зі згодою на проведення перевірки.

Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду ухвалюється лише після проведення спеціальної перевірки.

Нагадаємо, у НАЗК також розповіли, як з 12 жовтня 2023 року буде відбуватися декларування юридичних осіб публічного права (ЮОПП).

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