Возобновлены специальные проверки чиновников: в НАПК сообщили, что изменилось

Лица, которые своевременно не подадут декларацию и другие документы для проведения специальной проверки или не пройдут эту проверку, подлежат увольнению с должности в течение 3 рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что одновременно со вступлением в силу Закона о возобновлении декларирования 12 октября 2023 года возобновляются и специальные проверки. Об этом говорится в пресс-службе ведомства

В НАПК отметили, что специальные проверки осуществляются для обеспечения несовместимости коррупционных практик и публичной службы и, как следствие, недопуска к должностям лиц, имеющих активы, не подтвержденные законными доходами, подавших недостоверные документы для назначения, сотрудничают с врагом и т.д. Для руководителей всех уровней и налогоплательщиков важно недопущение недоброчестных к должностям для того, чтобы не расследовать результаты их работы и увольнять.

«С марта 2022 года спецпроверки были остановлены. Одновременно со вступлением в силу Закона о возобновлении декларирования 12 октября 2023 года они восстановлены.

Теперь:

лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для проведения специальной проверки должны подать все необходимые документы не позднее 31 января 2024 (рекомендуем не медлить с их осуществлением, ведь в случае его непроведения в этот срок лицо подлежит увольнению с должности);

лица, назначенные на должности в период действия военного положения, в случае выполнения ими задач в интересах национальной безопасности и обороны Украины, непосредственного участия в боевых действиях или пребывания в районе военных действий должны подать декларацию и необходимые документы в течение 90 календарных дней со дня прекращения обстоятельств, определенных ч. 7 ст. 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения»;

в отношении лиц, которые были назначены в период действия военного положения и уволены до вступления в силу Закона, специальная проверка не проводится.

Спецпроверки лиц, назначенных в период действия военного положения (если такие проверки не проводились), осуществляются начиная с 12 октября 2023 года в зависимости от наличия декларации лица в Реестре и соответствующих документов. Предельным сроком проведения спецпроверки является 1 марта 2024 года», - сказано у в сообщении.

В НАПК отметили, что специальная проверка осуществляется Национальным агентством для выяснения достоверности сведений, указанных лицом в декларации за прошлый год. Прошлым считается год, предшествовавший дате предоставления лицом согласия на проведение такой проверки. Например, если согласие на проведение спецпроверки предоставлено 30 декабря 2023 года, то проверке подлежит декларация за 2022 год. Если же согласие на проведение спецпроверки лицо предоставило 4 января 2024 года – будет проверяться декларация за 2023 год.

В ведомстве обратили внимание на то, что лицо, которое представляет документы, необходимые для проведения специальной проверки в период с 1 по 31 января 2024 года, должно подать также декларацию за 2023 год.

«Лица, которые своевременно не подадут декларацию и другие документы для проведения специальной проверки или не пройдут эту проверку, подлежат освобождению от должности в течение трех рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств.

Следует учесть, что специальная проверка проводится в отношении претендентов на должность, которая предусматривает ответственное или особо ответственное положение и должность с повышенным риском коррупции. Список таких лиц определен в ст. 56 ЗУ «О предотвращении коррупции».

Согласие на проведение специальной проверки представляется вместе с заявлением на назначение. Не позднее следующего рабочего дня после его получения учреждение, на должность в котором лицо претендует, должно направить в компетентные органы запрос о проверке сведений по форме, определенной Порядком проведения спецпроверки», - добавляют в НАПК.

Указанным Порядком также предусмотрены новые требования автобиографии и данных паспорта, которые необходимо предоставить вместе с согласием на проведение проверки.

Решение о назначении или отказе в назначении на должность принимается только после проведения специальной проверки.

Напомним, в НАПК рассказали, как с 12 октября 2023 года будет проходить декларирование юридических лиц публичного права (ЮОПП).

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