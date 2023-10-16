Декларирование должностных лиц юридических лиц публичного права в 2023 году – разъяснение НАПК

Декларантами юридических лиц публичного права остались только топ-чиновники.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) рассказали, как с 12 октября 2023 года будет проходить декларирование юридических лиц публичного права (ЮОПП).

Как сообщили в НАПК, вступивший в силу 12 октября закон о возобновлении декларирования существенно уменьшил (почти на 50 тысяч) количество декларантов в государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях, учреждениях, организациях – юридических лицах публичного права.

Отныне к декларантам относятся только топ-чиновники государственных и коммунальных предприятий, а именно:

председатели и члены наблюдательных советов, советов директоров, исполнительных органов, комиссии по прекращению (комиссии по реорганизации, ликвидационной комиссии)

ликвидаторы

руководители, заместители руководителя

главные бухгалтеры

корпоративные секретари

лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа и его заместители

члены другого органа управления (кроме консультативного)

Все другие руководители низшего в иерархии уровня (структурных подразделений) и другие работники ЮОПП, которые имеют полномочия осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, в частности, руководители подразделений закупок, больше не должны подавать декларации какого-либо вида (в т. ч. декларации при увольнении и ежегодные декларации за 2021, 2022, 2023 годы).

Однако, если работник ЮОПП является декларантом по другой должности/статусу, определенным в ст. 3 Закона (например, депутат местного совета), то он обязан подать все предусмотренные Законом декларации.

Что касается деклараций, которые во время действия военного положения уже были добровольно поданы работниками ЮОПП, которые с 12 октября 2023 года больше не являются субъектами декларирования, то они хранятся в Реестре деклараций в течение пяти лет.

Однако последняя поданная таким лицом декларация будет сохраняться бессрочно. Удаление таких деклараций до истечения 5-летнего срока не предусмотрено действующим законодательством.

Автор Вячеслав Хрипун

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