Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.

Тимофей Милованов заявил, что антикоррупционные эксперты, не находившиеся на госслужбе, не имеют морального права делать антикоррупционную реформу

«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

Верховная Рада приняла постановление о предложении уменьшить расходы на правосудие и увеличить на ВСП и ВККС

Парламент принял постановление с предложениями уменьшить расходы местным и апелляционным судами и увеличить Высший совет правосудия и ВККС.

Суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме, - решение ВСП

Если ранее материалы дела формировались и хранились исключительно в бумажной форме, теперь вводится возможность ведения дела судом в бумажной, электронной или смешанной форме.

Срочные вакансии ВККС: кто Комиссии нужен прямо сейчас

Известны обязанности и размер должностных окладов.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

15:52, 18 октября 2023
Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.
Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Соломенский районный суд Киева рассмотрел протоколы об административных правонарушениях, которые были составлены в отношении полицейского столичной патрульной полиции Руслана А., который решил подрабатывать водителем такси во время действия комендантского часа.

Как отмечено в делах об административных правонарушениях, Руслан А. является патрульным полицейским полка № 2 Управления патрульной полиции в городе Киева.

18 февраля 2023 года в 3:51 автомобиль Hyundai Sonata под управлением Руслана А. в Подольском районе столицы остановили патрульные полицейские за нарушение правил дорожного движения и движение во время действия комендантского часа. В салоне автомобиля находились две девушки, которые ночью решили воспользоваться услугами службы такси Uklon.

Отдельный нюанс заключался в том, что для регистрации в системе Uklon Руслан А. использовал водительское удостоверение другого лица – гражданина З., который потерял свое водительское удостоверение на одном из блокпостов в Деснянском районе Киева еще в марте 2022 года. Руслан А., который тогда нес службу на блокпосту, вероятно, нашел утраченное водительское удостоверение З., однако не предпринял действий для возвращения его водителю, и оставил удостоверение себе.

Также было установлено, что Руслан А. в январе 2023 года осуществил вход в базу данных полиции, чтобы проверить статус утраченного водительского удостоверения З. и наличие у З. фактов привлечения к административной или уголовной ответственности.

После этого, 7 февраля Руслан А. осуществил регистрацию в программе сервиса Uklon, воспользовавшись водительским удостоверением С., но при этом указал в программе два автомобиля Hyundai Sonata, которыми пользуется именно Руслан А.

Интересно, что даже после остановки коллегами 18 февраля, Руслан А. в феврале-марте 2023 года все же продолжил предоставление услуг такси, за что получал от пассажиров деньги.

Впрочем, Руслан А. все же попал в поле зрения столичного управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции. Сотрудники внутренней безопасности полиции в июле 2023 года составили в отношении Руслана А. протоколы по ст. 172-4 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещению с другими видами деятельности) и ст. 172-8 (незаконное использование информации, ставшей известной лицу в связи с исполнением служебных полномочий) Кодекса об административных правонарушениях.

Следовательно, Руслана А. обвинили в нарушении требований антикоррупционного законодательства - будучи действующим полицейским, он занимался другой оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, инструкторской практики и т. п.).

Кроме того, Руслан А. нарушил законодательство о защите персональных данных и соответствующие ведомственные инструкции, обязывающие должностные лица не разглашать в частных целях информацию из ведомственных баз данных.

В судебном заседании Руслан А. и его адвокат отрицали факты предоставления Русланом А. услуг сервиса такси Uklon и вообще факт регистрации в программе Uklon.

Они отметили, что Руслан А. действительно пользуется автомобилем Hyundai, но перевозкой пассажиров не занимался. 18 февраля Руслан А. лишь случайно оказался на улице во время действия комендантского часа, поскольку пробил колесо автомобиля и несколько часов потерял на замену колеса. Уже под утро, по дороге домой, Руслан А. заметил на улице двух девушек, пытавшихся остановить хоть какой-то автомобиль. Руслан А. остановился возле них и предложил подвезти. Впрочем, вскоре автомобиль Hyundai был остановлен экипажем патрульной полиции, обратившим внимание на автомобиль, ехавший во время действия комендантского часа.

Однако обличительные показания относительно Руслана А. предоставила суду одна из девушек, находившаяся вместе с подругой в автомобиле Hyundai 18 февраля. Она рассказала суду, что ее встреча с Русланом А. тогда не была случайной, а она, вместе с подругой, заказала такси, чтобы поехать домой. За рулем автомобиля находился именно Руслан А.

Изучив материалы дел, суд пришел к выводу, что Руслан А., как действующий полицейский, нарушил ограничения, установленные для службы в Национальной полиции, и занимался другой оплачиваемой деятельностью по совместительству.

Таким образом, он нарушил ряд требований, установленных для полицейских, а также нормы антикоррупционного законодательства. Кроме того, Руслан А. в частных целях использовал служебную информацию из полицейской базы данных.

В итоге, 5 октября суд признал Руслана А. виновным в правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 172-4 и ч. 1 ст. 172-8 Кодекса об административных правонарушениях и назначил ему штраф в размере 8500 гривен.

Напомним, что это уже второй в Киеве случай разоблачения действующего полицейского на подработке в службе такси. Однако ранее Шевченковский райсуд Киева закрыл дело в связи с истечением сроков, установленных для привлечения к ответственности.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності