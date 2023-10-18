Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.

Соломенский районный суд Киева рассмотрел протоколы об административных правонарушениях, которые были составлены в отношении полицейского столичной патрульной полиции Руслана А., который решил подрабатывать водителем такси во время действия комендантского часа.

Как отмечено в делах об административных правонарушениях, Руслан А. является патрульным полицейским полка № 2 Управления патрульной полиции в городе Киева.

18 февраля 2023 года в 3:51 автомобиль Hyundai Sonata под управлением Руслана А. в Подольском районе столицы остановили патрульные полицейские за нарушение правил дорожного движения и движение во время действия комендантского часа. В салоне автомобиля находились две девушки, которые ночью решили воспользоваться услугами службы такси Uklon.

Отдельный нюанс заключался в том, что для регистрации в системе Uklon Руслан А. использовал водительское удостоверение другого лица – гражданина З., который потерял свое водительское удостоверение на одном из блокпостов в Деснянском районе Киева еще в марте 2022 года. Руслан А., который тогда нес службу на блокпосту, вероятно, нашел утраченное водительское удостоверение З., однако не предпринял действий для возвращения его водителю, и оставил удостоверение себе.

Также было установлено, что Руслан А. в январе 2023 года осуществил вход в базу данных полиции, чтобы проверить статус утраченного водительского удостоверения З. и наличие у З. фактов привлечения к административной или уголовной ответственности.

После этого, 7 февраля Руслан А. осуществил регистрацию в программе сервиса Uklon, воспользовавшись водительским удостоверением С., но при этом указал в программе два автомобиля Hyundai Sonata, которыми пользуется именно Руслан А.

Интересно, что даже после остановки коллегами 18 февраля, Руслан А. в феврале-марте 2023 года все же продолжил предоставление услуг такси, за что получал от пассажиров деньги.

Впрочем, Руслан А. все же попал в поле зрения столичного управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции. Сотрудники внутренней безопасности полиции в июле 2023 года составили в отношении Руслана А. протоколы по ст. 172-4 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещению с другими видами деятельности) и ст. 172-8 (незаконное использование информации, ставшей известной лицу в связи с исполнением служебных полномочий) Кодекса об административных правонарушениях.

Следовательно, Руслана А. обвинили в нарушении требований антикоррупционного законодательства - будучи действующим полицейским, он занимался другой оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, инструкторской практики и т. п.).

Кроме того, Руслан А. нарушил законодательство о защите персональных данных и соответствующие ведомственные инструкции, обязывающие должностные лица не разглашать в частных целях информацию из ведомственных баз данных.

В судебном заседании Руслан А. и его адвокат отрицали факты предоставления Русланом А. услуг сервиса такси Uklon и вообще факт регистрации в программе Uklon.

Они отметили, что Руслан А. действительно пользуется автомобилем Hyundai, но перевозкой пассажиров не занимался. 18 февраля Руслан А. лишь случайно оказался на улице во время действия комендантского часа, поскольку пробил колесо автомобиля и несколько часов потерял на замену колеса. Уже под утро, по дороге домой, Руслан А. заметил на улице двух девушек, пытавшихся остановить хоть какой-то автомобиль. Руслан А. остановился возле них и предложил подвезти. Впрочем, вскоре автомобиль Hyundai был остановлен экипажем патрульной полиции, обратившим внимание на автомобиль, ехавший во время действия комендантского часа.

Однако обличительные показания относительно Руслана А. предоставила суду одна из девушек, находившаяся вместе с подругой в автомобиле Hyundai 18 февраля. Она рассказала суду, что ее встреча с Русланом А. тогда не была случайной, а она, вместе с подругой, заказала такси, чтобы поехать домой. За рулем автомобиля находился именно Руслан А.

Изучив материалы дел, суд пришел к выводу, что Руслан А., как действующий полицейский, нарушил ограничения, установленные для службы в Национальной полиции, и занимался другой оплачиваемой деятельностью по совместительству.

Таким образом, он нарушил ряд требований, установленных для полицейских, а также нормы антикоррупционного законодательства. Кроме того, Руслан А. в частных целях использовал служебную информацию из полицейской базы данных.

В итоге, 5 октября суд признал Руслана А. виновным в правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 172-4 и ч. 1 ст. 172-8 Кодекса об административных правонарушениях и назначил ему штраф в размере 8500 гривен.

Напомним, что это уже второй в Киеве случай разоблачения действующего полицейского на подработке в службе такси. Однако ранее Шевченковский райсуд Киева закрыл дело в связи с истечением сроков, установленных для привлечения к ответственности.

Автор: Вячеслав Хрипун

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