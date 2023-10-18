Стало відомо, чи будуть школярі здавати мультитест з української мови за старим правописом

З 2025 року завдання зовнішнього незалежного оцінювання будуть укладатись відповідно до нової редакції правопису.

Школярі у 2024 році складатимуть НМТ з української мови за старим правописом. Про це заявив заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Василь Терещенко, пише Osvita.ua.

Так, у 2024 році мультитест з української мови востаннє не передбачає завдань на перевірку орфографічних норм. До цього зміни вносились у 2019 після погодження нової редакції правопису.

Також у 2024 році закінчиться п’ятирічний перехідний період, яким передбачалось поступове впровадження норм нового правопису.

З 2025 року завдання зовнішнього незалежного оцінювання будуть укладатись відповідно до нової редакції правопису.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.