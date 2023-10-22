На Киевщине произошла стрельба: полиция задержала мужчину

Мужчина стрелял из ружья и угрожал гранатой.

Источник фото: facebook.com/pol.kyivregion

На Киевщине полиция задержала и сообщила о подозрении мужчине, который стрелял из ружья и угрожал гранатой.

Как рассказали в полиции Киевской области, событие произошло в городе Переяслав, на берегу реки Днепр, в пятницу, 20 октября.

«На территории рыбацкой базы, во время внезапно возникшего конфликта, правонарушитель в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел из самодельного ружья в сторону автомобиля 37-летнего мужчины, чем повредил дверь со стороны водителя.

Затем фигурант прикладом оружия разбил окна автомобиля, выбросил ружье в реку и начал угрожать окружающим гранатой», - сообщили в полиции.

Патрульные задержали 50-летнего мужчину на месте происшествия. В настоящее время его помещено в изолятор временного содержания.

По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия, при процессуальном руководстве окружной прокуратуры, следователи сообщили мужчине о подозрении [ч.4 ст.296 УКУ].

Источник фото: facebook.com/pol.kyivregion

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