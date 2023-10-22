На Київщині сталася стрілянина: поліція затримала чоловіка

Чоловік стріляв з рушниці та погрожував гранатою.

Джерело фото: facebook.com/pol.kyivregion

На Київщині поліція затримала та повідомила про підозру чоловіку, який стріляв з рушниці та погрожував гранатою.

Як розповіли у поліції Київської області, подія сталася в місті Переяслав, на березі річки Дніпро, у п'ятницю, 20 жовтня.

«На території рибацької бази, під час раптово виниклого конфлікту, правопорушник в стані алкогольного сп'яніння здійснив постріл з саморобної рушниці у бік автомобіля 37-річного чоловіка, чим пошкодив двері з боку водія.

Потім фігурант прикладом зброї розбив вікна автівки, викинув рушницю у річку та почав погрожувати оточуючим гранатою», - повідомили у поліції.

Патрульні затримали 50-річного чоловіка на місці події. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, за процесуальним керівництвом окружної прокуратури, слідчі повідомили чоловіку про підозру [ч.4 ст.296 ККУ].

Джерело фото: facebook.com/pol.kyivregion

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