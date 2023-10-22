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  1. В Україні

На Одещині 13-річна дівчинка прихопила заощадження батьків та поїхала з другом за кордон

17:37, 22 жовтня 2023
До поліції заявив батько, який розповів, що дитина взяла заощадження у розмірі $23 500 та поїхала на авто з 23-річним місцевим жителем.
На Одещині 13-річна дівчинка прихопила заощадження батьків та поїхала з другом за кордон
Джерело фото: ЗМІ
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На Одещині поліцейські допомогли батькам розшукати 13-річну доньку, яка втекла з дому та виїхала за кордон. Неповнолітню жительку Білгород-Дністровського району виявили на території республіки Молдови. Про це розповіли у поліції.

Так, на спецлінію «102» на початку тижня о 4 ранку надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його малолітня донька серед ночі втекла з дому та поїхала на автомобілі разом зі своїм другом - 23-річним місцевим жителем, у невідомому напрямку, при цьому прихопивши заощадження батьків у розмірі 23 500 доларів США.

Поліцейські одразу розпочали пошуки дитини: розіслали орієнтування з її прикметами територіальним підрозділам поліції та прикордонникам, опитали знайомих, родичів та друзів зниклої дівчини, перевірили місця можливого перебування.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що дитина перебуває на території сусідньої держави, куди незаконно потрапила разом зі своїм другом. Вже наступного дня неповнолітню було повернуто додому. 

«Дівчина пояснила, що поїхала з другом до Молдови, де планували залишитись. А щоб мати кошти на існування в чужій країні, без дозволу взяла гроші батьків. Малолітню утікачку, яка мала при собі залишок грошей в сумі 10 тисяч доларів США, поліцейські повернули батькам. Раніше сім’я у поле зору правоохоронців не потрапляла. Наразі вирішується питання щодо складання відносно батьків адміністративних матеріалів за невиконання обов’язків щодо виховання дітей, що передбачено ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

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