У Києві у понеділок очікують сильні пориву вітру

Куди звертатися, якщо впало дерево чи зламалися гілки.

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Удень у понеділок, 23 жовтня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, пише КМДА.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

Також при падінні дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

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