В Киеве в понедельник ожидают сильные порывы ветра

Днем в понедельник, 23 октября, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает украинский гидрометцентр, пишет КГГА.
Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра.
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленстрой»: 044-272-40-18.
Также при падении деревьев или веток необходимо вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).
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