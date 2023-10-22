В Киеве система теплоснабжения работает на минимальных параметрах – КГГА

Это обусловлено температурным режимом.

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Система теплоснабжения Киева работает на минимальных параметрах, учитывая температуру. Об этом сообщили в КГГА и пояснили, что это позволяет не допустить охлаждения домов, если они бы вообще оставались без тепла.

«Большинство столичного жилищного фонда и все учебные заведения оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Это предполагает оперативную регулировку теплоносителя и автоматически ограничивает подачу тепла в теплые дни», - отметили в КГГА.

Так, например, в школах на время каникул отопление будет приостановлено.

Также мы писали, что во Львове из-за потепления решили отключить отопление.

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