Во Львове из-за потепления решили отключить отопление

Львовские власти решили останови поставки тепла, чтобы предотвратить перегрев и нерациональное использование газа.

Из-за резкого повышения температуры, местные власти во Львове решили приостановить подачу отопления в городе, опираясь на прогнозы погоды. Ожидается, что температура воздуха достигнет +20 градусов, в частности, в течение выходных, – сообщает Львовский городской совет.

Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Орест Тимчишин отметил, что такое решение принято, чтобы предотвратить перегрев и нерациональное использование газа. Подачу отопления планируют возобновить со следующей недели, однако это действие будет зависеть от дальнейших температурных показателей.

Официально же отопительный сезон во Львове начался 16 октября.

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