У Львові через потепління вирішили відключити опалення

Львівська влада вирішила зупини постачання тепла, аби запобігти перегріву та нераціональному використанню газу.

Через різке підвищення температури, місцева влада в Львові вирішила призупинити подачу опалення у місті, спираючись на прогнози погоди. Очікується, що температура повітря досягне +20 градусів, зокрема, протягом вихідних, – повідомляє Львівська міська рада.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Орест Тимчишин зазначив, що таке рішення прийнято, аби запобігти перегріву та нераціональному використанню газу. Подачу опалення планують відновити з наступного тижня, проте ця дія буде залежати від подальших температурних показників.

Офіційно ж опалювальний сезон у Львові розпочався 16 жовтня.

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