У Києві відкрили головний корпус Музею війни

У столиці в п'ятницю, 20 жовтня, відбулось відкриття головного корпусу Музею війни та всієї території Меморіального комплексу.
Як пише «Укрінформ», відвідувачі Музею зможуть наблизитися до оновленого монумента «Батьківщина-мати» і роздивитися встановлений на щиті Тризуб.
Зважаючи на те, що значна частина колекції Музею евакуйована та досі зберігається у сховищах, музейники використали доступні виставкові площі для створення актуальних виставок.
Нагадаємо, що від 21 жовтня для відвідувачів запрацює оглядовий майданчик на щиті монумента «Батьківщина-Мати».
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