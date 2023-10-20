Податок на Google: Україна зібрала з гігантів цифрової індустрії 10,2 млрд грн

Серед найбільших платників Google, Google Play та Netflix.

Україна зібрала 10,2 млрд грн ПДВ від нерезидентів, які надають цифрові послуги в Україні, таких як Google, Netflix та OnlyFans. Про це повідомив народний депутат, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«За час дії відповідної норми Податкового кодексу України (станом на 01.10.2023) платниками ПДВ зареєструвалися 98 нерезидентів-надавачів цифрових послуг, якими до Державного бюджету сплачено еквівалент 10,2 млрд грн», – йдеться в заяві.

Зокрема у 2022 році надійшло 4,3 млрд гривень, а у 2023 році – 5,9 млрд гривень.

Україна зібрала ПДВ від гігантів цифрової індустрії після кропіткої індивідуальної роботи з роз’яснення положень законодавства, яке відповідає Європейським та світовим стандартам.

Серед найбільших платників Google, Google Play та Netflix, обсяги сплати яких демонструють позитивну динаміку. Їхні платежі в липні-вересні зросли (в іноземній валюті) в порівнянні з квітнем-червнем на 5% та склали 21 млн євро.

Fenix International Limited, надавач послуг індустрії розваг для дорослих OnlyFans, сплатив у поточному році майже 1 млн доларів ПДВ, а у 2022 році – 889,5 тис. доларів.

Зараз триває кампанія декларування особами-нерезидентами за ІІІ квартал 2023 року. Вже по 15 поданим на 17.10.2023 деклараціям можна прогнозувати істотне зростання нарахувань ПДВ за цифрові послуги. Остаточні підсумки будуть у другій половині листопада 2023 року.

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