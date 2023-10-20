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На Прикарпатті чоловік у Viber повідомляв, де роздають повістки: тепер йому загрожує до 8 років тюрми

14:10, 20 жовтня 2023
Чоловік хоче піти на співпрацю зі слідством та висловив прохання укласти угоду про визнання винуватості.
На Прикарпатті чоловік у Viber повідомляв, де роздають повістки: тепер йому загрожує до 8 років тюрми
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На Івано-Франківщині правоохоронці викрили адміністратора групи, в якій допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Мешканець Калуського району створив та адміністрував групу в одному з месенджерів, у якій повідомляли про місця видачі повісток.

Як повідомило Управління СБ України в Івано-Франківській області, група налічувала понад 11 тисяч учасників, переважно з Долинської територіальної громади.

«У цій спільноті попереджали про переміщення та місцезнаходження військового транспорту і військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Інформація про заходи, які проводить ТЦК та СП, дозволяла військовозобов’язаним уникати постановки на облік та отримання повісток і перешкоджала мобілізації.

Під час обшуку СБУ вилучила у фігуранта мобільний телефон адміністратора з сім-картою, до якої прив'язаний профіль адміністратора  Viber-спільноти», - сказано у повідомленні.

СБУ припинила функціонування Viber-групи та заблокували можливість зривати мобілізаційні заходи працівників ТЦК та СП.

Слідчі СБУ повідомили адміністратору групи про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

За даними слідства, фігурант усвідомив наслідки своєї протиправної діяльності та визнав вину. Він виявив бажання піти на співпрацю зі слідством та висловив прохання укласти угоду про визнання винуватості.

Раніше ми писали, що два адміністратори телеграм-каналів, які повідомляли про роздачу повісток, постали перед судом.

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