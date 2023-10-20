На Прикарпатье мужчина в Viber сообщал, где раздают повестки: теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы

Мужчина хочет пойти на сотрудничество со следствием и высказал просьбу заключить соглашение о признании виновности.

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили администратора группы, в которой помогали уклонистам избегать мобилизации. Житель Калушского района создал и администрировал группу в одном из мессенджеров, в которой сообщали о местах выдачи повесток.

Как сообщило Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области, группа насчитывала более 11 тысяч участников, преимущественно из Долинского территориального общества.

«В этом сообществе предупреждали о перемещении и местонахождении военного транспорта и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Информация о мероприятиях, проводимых ТЦК и СП, позволяла военнообязанным избегать постановки на учет и получение повесток и препятствовала мобилизации.

В ходе обыска СБУ изъяла у фигуранта мобильный телефон администратора с сим-картой, к которой привязан профиль администратора Viber-сообщества», - говорится в сообщении.

СБУ прекратила функционирование Viber-группы и заблокировала возможность срывать мобилизационные мероприятия работников ТЦК и СП.

Следователи СБУ сообщили администратору группы о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Это преступление карается лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.

По данным следствия, фигурант осознал последствия своей противоправной деятельности и признал вину. Он изъявил желание пойти на сотрудничество со следствием и выразил просьбу заключить соглашение о признании виновности.

Ранее сообщалось, что два администратора телеграм-каналов, которые сообщали о раздаче повесток, предстали перед судом.

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