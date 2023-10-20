Не готов брать оружие в руки и нацелить на другого человека: мужчину из Балаклеи приговорили к тюрьме как уклониста

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Жителя деоккупированной Балаклеи на Харьковщине приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от призыва, длится срок на апелляционное обжалование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Так, житель Балаклеи прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы в ВСУ. В феврале 2023 года он получил повестку для прибытия в военкомат для отправки в воинскую часть.

«Однако мужчина решил не прийти и прятался у своего знакомого на даче.

…В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что не готов брать оружие в руки и нацелить другого человека», — говорится в сообщении.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Обвинительный приговор вынес Балаклейский районный суд Харьковской области. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

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