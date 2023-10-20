Киев Цифровой может временно работать с перебоями

Специалисты уже устраняют причины технического сбоя.

В столице городские цифровые услуги могут временно работать с перебоями. В том числе приложение Киев Цифровой.

Об этом сообщили в пресс-службе.

«Наши коллеги уже устраняют причины технического сбоя. И сразу сообщат, как только все заработает, как следует», - отметили там.

Также мы писали, что в Киеве теперь можно оценивать поездки в общественном транспорте и оставлять отзыв.

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