Киев Цифровой может временно работать с перебоями

В столице городские цифровые услуги могут временно работать с перебоями. В том числе приложение Киев Цифровой.
Об этом сообщили в пресс-службе.
«Наши коллеги уже устраняют причины технического сбоя. И сразу сообщат, как только все заработает, как следует», - отметили там.
Также мы писали, что в Киеве теперь можно оценивать поездки в общественном транспорте и оставлять отзыв.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.