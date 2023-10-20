Київ Цифровий може тимчасово працювати з перебоями

Фахівці вже усувають причини технічного збою.

У столиці міські цифрові сервіси можуть тимчасово працювати з перебоями. В тому числі і застосунок Київ Цифровий.

Про це повідомили у пресслужбі.

«Наші колеги вже усувають причини технічного збою. І одразу повідомлять, як тільки все запрацює, як треба», - наголосили там.

Також ми писали, що у Києві тепер можна оцінювати поїздки в громадському транспорті та залишати відгук.

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