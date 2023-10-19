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У Києві тепер можна оцінювати поїздки в громадському транспорті та залишати відгук

20:22, 19 жовтня 2023
У записах про оплату проїзду з’явилася нова можливість — поставити оцінку транспорту та залишити відгук.
У Києві тепер можна оцінювати поїздки в громадському транспорті та залишати відгук
Джерело фото: facebook.com/KyivDigital
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У міському застосунку «Київ Цифровий» можна оцінювати поїздки в громадському транспорт та лишати відгуки. Про це повідомили у КМДА.

«Відтепер користувачі Київ Цифровий зможуть оцінювати свої поїздки у громадському транспорті. Нова можливість з’явилася в записах про оплату проїзду транспортною картою та QR-квитком», – зазначив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Якщо користувач оплачує проїзд транспортною картою, то запис для оцінки з’явиться у стрічці вибраної карти. У разі оплати QR-квитком – оцінити поїздку можна в записі про використання квитка у стрічці новин на головному екрані.

Користувачі можуть:

  • оцінити поїздку за шкалою від 1 до 5 зірок;
  • вказати чинники, що вплинули на оцінку;
  • залишити відгук і додати фото.

Як пояснили у КМДА, оцінки опрацьовуватимуть відповідно до типу транспорту.

«Відгуки про користування наземним громадським транспортом – автобусами, тролейбусами та трамваями – спрямують до КП «Київпастранс», про метро – до КП «Київський метрополітен», про кільцеву електричку – до Укрзалізниці», - сказано у повідомленні.

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