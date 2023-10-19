У Києві тепер можна оцінювати поїздки в громадському транспорті та залишати відгук

У записах про оплату проїзду з’явилася нова можливість — поставити оцінку транспорту та залишити відгук.

Джерело фото: facebook.com/KyivDigital

У міському застосунку «Київ Цифровий» можна оцінювати поїздки в громадському транспорт та лишати відгуки. Про це повідомили у КМДА.

«Відтепер користувачі Київ Цифровий зможуть оцінювати свої поїздки у громадському транспорті. Нова можливість з’явилася в записах про оплату проїзду транспортною картою та QR-квитком», – зазначив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Якщо користувач оплачує проїзд транспортною картою, то запис для оцінки з’явиться у стрічці вибраної карти. У разі оплати QR-квитком – оцінити поїздку можна в записі про використання квитка у стрічці новин на головному екрані.

Користувачі можуть:

оцінити поїздку за шкалою від 1 до 5 зірок;

вказати чинники, що вплинули на оцінку;

залишити відгук і додати фото.

Як пояснили у КМДА, оцінки опрацьовуватимуть відповідно до типу транспорту.

«Відгуки про користування наземним громадським транспортом – автобусами, тролейбусами та трамваями – спрямують до КП «Київпастранс», про метро – до КП «Київський метрополітен», про кільцеву електричку – до Укрзалізниці», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.