У Києві тепер можна оцінювати поїздки в громадському транспорті та залишати відгук

У міському застосунку «Київ Цифровий» можна оцінювати поїздки в громадському транспорт та лишати відгуки. Про це повідомили у КМДА.
«Відтепер користувачі Київ Цифровий зможуть оцінювати свої поїздки у громадському транспорті. Нова можливість з’явилася в записах про оплату проїзду транспортною картою та QR-квитком», – зазначив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.
Якщо користувач оплачує проїзд транспортною картою, то запис для оцінки з’явиться у стрічці вибраної карти. У разі оплати QR-квитком – оцінити поїздку можна в записі про використання квитка у стрічці новин на головному екрані.
Користувачі можуть:
- оцінити поїздку за шкалою від 1 до 5 зірок;
- вказати чинники, що вплинули на оцінку;
- залишити відгук і додати фото.
Як пояснили у КМДА, оцінки опрацьовуватимуть відповідно до типу транспорту.
«Відгуки про користування наземним громадським транспортом – автобусами, тролейбусами та трамваями – спрямують до КП «Київпастранс», про метро – до КП «Київський метрополітен», про кільцеву електричку – до Укрзалізниці», - сказано у повідомленні.
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