В Киеве теперь можно оценивать поездки в общественном транспорте и оставлять отзыв

В городском приложении «Киев Цифровой» можно оценивать поездки в общественном транспорте и оставлять отзывы. Об этом сообщили в КГГА.
«Отныне пользователи Киев Цифровой смогут оценивать свои поездки в общественном транспорте. Новая возможность появилась в записях об оплате проезда транспортной картой и QR-билетом», – отметил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Если пользователь оплачивает проезд по транспортной карте, то запись для оценки появится в ленте выбранной карты. В случае оплаты QR-билетом – оценить поездку можно в записи об использовании билета в новостной ленте на главном экране.
Пользователи могут:
- оценить поездку по шкале от 1 до 5 звезд;
- указать факторы, повлиявшие на оценку;
- оставить отзыв и добавить фото.
Как пояснили в КГГА, оценки будут прорабатываться в соответствии с типом транспорта.
«Отзывы о пользовании наземным общественным транспортом – автобусами, троллейбусами и трамваями – направят в КП «Киевпасстранс», о метро – в КП «Киевский метрополитен», о кольцевой электричке – в Укрзализныцю», - говорится в сообщении.
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