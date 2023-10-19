В Киеве теперь можно оценивать поездки в общественном транспорте и оставлять отзыв

В записях об оплате проезда появилась новая возможность – поставить оценку транспорта и оставить отзыв.

Источник фото: facebook.com/KyivDigital

В городском приложении «Киев Цифровой» можно оценивать поездки в общественном транспорте и оставлять отзывы. Об этом сообщили в КГГА.

«Отныне пользователи Киев Цифровой смогут оценивать свои поездки в общественном транспорте. Новая возможность появилась в записях об оплате проезда транспортной картой и QR-билетом», – отметил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Если пользователь оплачивает проезд по транспортной карте, то запись для оценки появится в ленте выбранной карты. В случае оплаты QR-билетом – оценить поездку можно в записи об использовании билета в новостной ленте на главном экране.

Пользователи могут:

оценить поездку по шкале от 1 до 5 звезд;

указать факторы, повлиявшие на оценку;

оставить отзыв и добавить фото.

Как пояснили в КГГА, оценки будут прорабатываться в соответствии с типом транспорта.

«Отзывы о пользовании наземным общественным транспортом – автобусами, троллейбусами и трамваями – направят в КП «Киевпасстранс», о метро – в КП «Киевский метрополитен», о кольцевой электричке – в Укрзализныцю», - говорится в сообщении.

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