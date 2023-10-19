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  1. В Украине

Собирал для врага разведданные для нанесения ракетных ударов: задержан «крот»

12:18, 19 октября 2023
Харьковчанин фотографировал и снимал видео объекты критической инфраструктуры и оборонно-промышленных комплексов, а также военных объектов города и области.
Собирал для врага разведданные для нанесения ракетных ударов: задержан «крот»
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В Харьковской области сообщили о подозрении 28-летнему мужчине по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в марте этого года харьковчанин, работающий в одной из местных фармацевтических компаний, через мессенджер «Телеграм» начал общаться с гражданином рф.

От российского куратора он получил задачу на сбор сведений о дислокации и перемещении личного состава и военной техники ВСУ в Харькове и области для последующего нанесения прицельных ракетных и дроновых ударов.

«Харьковчанин фотографировал и снимал на видео объекты критической инфраструктуры и оборонно-промышленных комплексов, а также военных объектов города и области, после чего отправлял «наставнику» из россии. Для связи с россиянином он использовал сим-карты российских мобильных операторов.

По заданию куратора акцент был сделан именно в Харькове и его пригороде. Мужчина заранее разрабатывал свой маршрут по региону. Чтобы остаться незамеченным и не вызывать подозрений, он постоянно ездил на разных автомобилях, которые просил своих знакомых для собственных целей.

После этого харьковчанин делал скриншоты со своего мобильного телефона с открытой картой, где было указано, какую территорию он проехал», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что в дальнейшем на снятом фото он отмечал зафиксированные им украинские блокпосты, блиндажи, окопы и другие военные объекты.

Правоохранители задержали харьковчанина в порядке ст. 208 УПК Украины при очередной фиксации информации для врага. В настоящее время он находится под стражей.

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