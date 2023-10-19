Минобороны и Минюст поддержали законопроект о регистрируемых партнерствах для разнополых и однополых пар — депутат

Законопроект предлагает ввести регистрируемое партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов.

Фото: Инна Совсун/ Facebook

Министерство обороны и Министерство юстиции изменили свои позиции и решили поддержать законопроект о регистрируемых партнерствах № 9103. Этот проект предлагает ввести регистрируемое партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одной или разных полов.

Ранее отрицательные выводы этих ведомств блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в Верховной Раде. Об этом сообщила в Facebook депутат Инна Совсун.

Совсун отмечает, что поддержка двух министерств поступила после ее запросов в эти учреждения. Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект. Минюст должен был разработать альтернативный законопроект о партнерствах, но также изменил позицию и готов поддержать документ № 9103.

"Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о регистрируемых партнерствах.

Но это еще не всё. Министерство юстиции, которое должно было разработать альтернативный законопроект о партнерствах, также изменило позицию. Теперь оно готово поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему правки ко второму чтению.

Теперь инициатива полностью за парламентом, который должен поддержать законопроект в первом чтении и дать возможность Минюсту внести свои правки во втором.

Ведь негативные выводы этих министерств до сих пор блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте.

Как сказал Минюст, если принять законопроект №9103, Украина выполнит свои обязательства по статье 8 Конвенции о правах человека. И исчезнут основания подавать иски в Европейский суд по правам человека против Украины из-за дискриминации.

Министерство юстиции оценивает законопроект как первый прогрессивный шаг к конструктивному диалогу с обществом. Цель которого - создать правовой механизм защиты прав человека и его основных свобод", — говорится в сообщении Совсун.

Нардеп привела ответ министра обороны Рустема Умерова, в котором говорится, что законопроект о регистрируемых партнерствах поддерживают в целом.

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