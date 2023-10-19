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  1. Суд инфо

Дело «Укртелефильма» – оглашен приговор бывшему руководителю и частному предпринимателю

09:56, 19 октября 2023
5 и 8 лет лишения свободы получили экс-руководитель ГП «Укртелефильм» и директор частного предприятия соответственно.
Дело «Укртелефильма» – оглашен приговор бывшему руководителю и частному предпринимателю
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Коллегия судей ВАКС в среду, 18 октября, объявила приговор, которым бывшего руководителя ГП «Укртелефильм» и директора частного предприятия признано виновными в продаже имущественных прав на недвижимость государственного предприятия, что нанесло более 67,73 млн грн убытков.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По приговору суда экс-руководителя «Укртелефильма» признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 и ч. 2 ст. 364 УК Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на три года, со штрафом в размере 17 тыс. грн.

Директора предприятия признано виновным по ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины. По приговору суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на три года, со штрафом в размере 17 тыс. грн и конфискацией половины принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор суда может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

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