Справа «Укртелефільму» – оголошено вирок колишньому керівнику та приватному підприємцю

5 та 8 років позбавлення волі отримали екскерівник ДП «Укртелефільм» та директор приватного підприємства відповідно.

Колегія суддів ВАКС у середу, 18 жовтня, оголосила вирок, яким колишнього керівника ДП «Укртелефільм» та директора приватного підприємства визнано винуватими у продажі майнових прав на нерухомість державного підприємства, що завдало понад 67,73 млн грн збитків.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За вироком суду екскерівника «Укртелефільму» визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. грн.

Директора підприємства визнано винуватим за ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч .2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України. За вироком суду йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. грн та конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.

Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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