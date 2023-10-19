Податківці зауважили, що законом про реєстрацію в ЄДР та іншими нормативно-правовими актами не передбачено тимчасове припинення підприємницької діяльності.

Податкова служба у Житомирській області розповідає, чи можливе тимчасове припинення підприємницької діяльності.

Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця визначено Законом №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями (далі – Закон).

Законом та іншими нормативно-правовими актами не передбачено тимчасове припинення підприємницької діяльності.

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