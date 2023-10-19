Поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури: огляд КАС ВС

Також в огляді наведено правовий висновок у зразковому рішенні ВС про право співробітників Служби судової охорони на нарахування і виплату додаткової винагороди, передбаченої постановою КМУ.

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, в якому представлені рішення, внесені до ЄДРСР, за вересень 2023 року.

В огляді наведено правовий висновок у зразковому рішенні Верховного Суду про право співробітників Служби судової охорони на нарахування і виплату додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», а також викладено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих за результатами касаційного перегляду адміністративних справ, зокрема, про:

нормативи використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

адміністрування акцизного податку;

необхідність дотримання встановлених законодавством вимог для розміщення тимчасових споруд;

заборону експлуатації об’єктів, що належать до I-III категорій складності, без прийняття в експлуатацію у встановленому законодавством порядку;

умови реалізації держслужбовцем категорії «А» права на отримання шести посадових окладів у разі припинення проходження державної служби за ініціативою суб’єкта призначення;

право учасника ліквідації ядерних аварій на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

умови отримання поліцейським додаткової винагороди під час дії воєнного стану в державі;

поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури.

Огляд містить і правову позицію з процесуального питання, зокрема про відсутність у Департаменту архітектури та містобудування міської ради права на звернення до суду з позовом щодо скасування рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції України про скасування дії будівельного паспорта забудови земельної ділянки, виданого особі.

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