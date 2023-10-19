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В Правительстве и Министерстве финансов настаивают на финансировании только действующих служащих.

Большая Палата Верховного Суда решила вопрос о праве граждан на возмещение после реквизиции и мобилизации их недвижимости государством

Дом, который приобрела пенсионерка, использовали под опорный пункт, она обратилась в суд за возмещением, - Большая Палата Верховного Суда указала, что использование военнослужащими ВСУ имущества истицы – это исполнение истицей как гражданкой Украины конституционных обязанностей, и не может быть деянием, которым ей причинен моральный вред.

Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.

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«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

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Распространение гарантий независимости прокурора на военнослужащего, откомандированного в органы прокуратуры: обзор КАС ВС

09:49, 19 октября 2023
Также в обзоре приведено правовое заключение в образцовом решении ВС о праве сотрудников Службы судебной охраны на начисление и выплату дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением КМУ.
Распространение гарантий независимости прокурора на военнослужащего, откомандированного в органы прокуратуры: обзор КАС ВС
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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, где представлены решения, внесенные в ЕГРСР, за сентябрь 2023 года.

В огляді наведено правовий висновок у зразковому рішенні Верховного Суду про право співробітників Служби судової охорони на нарахування і виплату додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», а також викладено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих за результатами касаційного перегляду адміністративних справ, зокрема, про:

  • нормативи використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення;
  • адміністрування акцизного податку;
  • необхідність дотримання встановлених законодавством вимог для розміщення тимчасових споруд;
  • заборону експлуатації об’єктів, що належать до I-III категорій складності, без прийняття в експлуатацію у встановленому законодавством порядку;
  • умови реалізації держслужбовцем категорії «А» права на отримання шести посадових окладів у разі припинення проходження державної служби за ініціативою суб’єкта призначення;
  • право учасника ліквідації ядерних аварій на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
  • умови отримання поліцейським додаткової винагороди під час дії воєнного стану в державі;
  • поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури.

Огляд містить і правову позицію з процесуального питання, зокрема про відсутність у Департаменту архітектури та містобудування міської ради права на звернення до суду з позовом щодо скасування рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції України про скасування дії будівельного паспорта забудови земельної ділянки, виданого особі.

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