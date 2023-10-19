Налоговики отметили, что законом о регистрации в ЕГР и другими нормативно правовыми актами не предусмотрено временное прекращение предпринимательской деятельности.

Налоговая служба в Житомирской области рассказывает, возможно ли временное прекращение предпринимательской деятельности.

Порядок проведения государственной регистрации прекращения юридического лица и порядок государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя определен Законом №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями (далее – Закон).

Законом и другими нормативно правовыми актами не предусмотрено временное прекращение предпринимательской деятельности.

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