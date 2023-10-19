Міноборони та Мін’юст підтримали законопроєкт про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар — депутатка

Законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

Фото: Інна Совсун/ Facebook

Міністерство оборони та Міністерство юстиці змінили свої позиції та вирішили підтримати законопроєкт про реєстровані партнерства № 9103. Цей проєкт пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

Раніше негативні висновки цих відомств блокували подальше просування законопроєкту у Верховній Раді. Про це повідомила у Facebook депутатка Інна Совсун.

Совсун зазначає, що підтримка двох міністерств надійшла після її запитів у ці установи. Міноборони змінило позицію й підтримало законопроєкт. Мін'юст мав розробити альтернативний законопроєкт про партнерства, але також змінив позицію і готовий підтримати документ № 9103.

"Міноборони змінило позицію й підтримало законопроєкт про реєстровані партнерства.

Але це ще не все. Міністерство юстиції, яке мало розробити альтернативний законопроєкт про партнерства, також змінило позицію. Тепер воно готове підтримати мій законопроєкт №9103 і готує до нього правки до другого читання.

Тепер ініціатива цілковито за парламентом, який має підтримати законопроєкт у першому читанні та дати можливість Мін'юсту — внести свої правки в другому.

Адже досі негативні висновки цих міністерств блокували подальше просування законопроєкту в парламенті.

Як сказав Мін'юст, якщо ухвалити законопроєкт №9103, Україна виконає свої зобов'язання по статті 8 Конвенції про права людини. І зникнуть підстави подавати позови до Європейського суду з прав людини проти України через дискримінацію.

Міністерство юстиції оцінює законопроєкт як перший прогресивний крок до конструктивного діалогу з суспільством. Мета якого — створити правовий механізм захисту прав людини та її основоположних свобод", — йдеться у повідомленні Совсун.

Нардеп привела відповідь міністра оборони Рустема Умєрова, у якій зазначається, що законопроєкт про реєстровані партнерства підтримують у цілому.

Раніше ми писали, що до Верховної Ради внесли законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар.

Комітет з питань європейської інтеграції підтримав законопроєкт №9103 про реєстровані партнерства.

Крім того, Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт про інститут реєстрованих партнерств.

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