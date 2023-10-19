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Збирав для ворога розвіддані для нанесення ракетних ударів: затримано «крота»

12:18, 19 жовтня 2023
Харків’янин фотографував та знімав на відео об’єкти критичної інфраструктури та оборонно-промислових комплексів, а також військових об’єктів міста та області.
Збирав для ворога розвіддані для нанесення ракетних ударів: затримано «крота»
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У Харківській області повідомили про підозру 28-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного  стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у березні цього року харків‘янин, який працює у одній з місцевих фармацевтичних компаній, через месенджер «Телеграм» почав спілкуватись з громадянином рф.

Від російського куратора він отримав завдання на збір відомостей про дислокацію та переміщення особового складу і військової техніки ЗСУ у Харкові та області для подальшого нанесення прицільних ракетних та дронових ударів.

«Харків’янин фотографував та знімав на відео об’єкти критичної інфраструктури та оборонно-промислових комплексів, а також військових об’єктів міста та області, після чого відправляв «наставнику» з рф. Для зв’язку з росіянином він використовував сім-карти російських мобільних операторів.

За завданням куратора акцент було зроблено саме на Харкові та його передмісті. Чоловік заздалегідь розробляв свій маршрут по регіону. Щоб залишитись непоміченим та не викликати підозр, він постійно їздив на різних автомобілях, які просив у своїх знайомих для власних цілей.

Після цього харків‘янин робив скріншоти зі свого мобільного телефону з відкритою картою, де було вказано, яку територію він проїхав», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що у подальшому на відзнятому фото він помічав зафіксовані ним українські блокпости, бліндажі, окопи та інші військові об’єкти.

Правоохоронці затримали харків‘янина в порядку ст. 208 КПК України під час чергової фіксації інформації для ворога.  Наразі він перебуває під вартою.

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