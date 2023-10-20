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Как провести тестирование ПРРО от Государственной налоговой службы

23:36, 20 октября 2023
Настройку тестового режима необходимо производить для ПРРО с закрытой сменой.
Как провести тестирование ПРРО от Государственной налоговой службы
Изображение: freepik.com
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Программное обеспечение программного регистратора расчетных операций от ГНС (WEB, Android, iOS, Windows) в т. ч. предусматривает работу в тестовом режиме. Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

Тестовый режим работы ПРРО – это особый режим, при активации которого все операции проводятся в тестовом режиме и регистрируются фискальным сервером контролирующего органа с элементом true в xml формате всех документов. При этом на печатной форме тестового чека и фискального отчетного чека (далее – чек, Z-отчет) отображается надпись: "Тестовый нефискальный чек", "Тестовый нефискальный отчетный чек" соответственно.

Руководство пользователя ПРРО (WEB, Android, iOS, Windows), размещенное в баннере "Программные РРО" на вебпортале ДПС, содержит подробную информацию о настройке тестового режима работы ПРРО (подразделение "Тестовый режим" раздела "Основные функциональные возможности ПО ПРРО").

Настройку тестового режима необходимо производить для ПРРО с закрытой сменой.

Для активации тестового режима ПРРО от ДПС необходимо перейти в меню "Настройки" и выбрать "Тестовый режим". После этого в поле поиска введите фискальный номер ПРРО, на котором планируется проводить тестирование, или выбрать его из предложенного перечня. Также можно перевести в тестовый режим работы все зарегистрированные субъектом хозяйствования ПРРО одновременно. Для этого в разделе "Тестовый режим" необходимо нажать кнопку "Активировать для всех касс".

После завершения тестирования ПРРО в разделе "Тестовый режим" в меню "Настройки" необходимо выбрать режим "не активировано" для такого ПРРО или "Выключить для всех касс" соответственно для всех ПРРО.

Разработчики ПРРО для испытания разработанного ими программного обеспечения также имеют возможность протестировать разработанный ПРРО и предусмотреть в его программном обеспечении функцию тестирования ПРРО для пользователей.

Если разработчик ПРРО выбрал для его работы АРІ фискального сервера Единое окно представления электронной отчетности, то создаваемые тестовые документы ПРРО (чек, Z-отчет) должны содержать элемент true. В случае использования в работе с ПРРО АРІ фискального сервера Электронный кабинет, для тестирования программного обеспечения, тестовые документы направляются на тестовый АРІ.

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