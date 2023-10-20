Не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину: чоловіка з Балаклії засудили до тюрми як ухилянта

Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Жителя деокупованої Балаклії на Харківщині засудили до 3-х років позбавлення волі за ухилення від призову, триває строк на апеляційне оскарження. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Так, житель Балаклії пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби у ЗСУ. У лютому 2023 року він отримав повістку для прибуття до військкомату для відправлення до військової частини.

«Проте чоловік вирішив не прийти та переховувався у свого знайомого на дачі.

… У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину», — йдеться у повідомленні.

Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Обвинувальний вирок виніс Балаклійський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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