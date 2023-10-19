Коли відновлять роботу оглядового майданчика на щиті монумента «Батьківщина-Мати»

Із суботи планують відновити підйом нагору.

Джерело фото: pon.org.ua

Національний музей історії України у Другій світовій війні планує відновити підйом на оглядовий майданчик на щиті монумента «Батьківщина-Мати» з 21 жовтня. Про це повідомив генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в ефірі «Радіо Культура», пишуть ЗМІ.

«Ми плануємо із суботи відновити підйом нагору. Але технічні та фізичні можливості — це десь не більше за 10 підйомів на день», — сказав Юрій Савчук.

Як ми писали, на монумент «Батьківщина-мати» у Києві встановили тризуб: фото і відео.

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