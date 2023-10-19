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  1. В Україні

Чи оплачуються лікарняні працівників, залучених до громадських робіт

23:05, 19 жовтня 2023
У Держпраці зазначили, що на працівників, залучених до громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Чи оплачуються лікарняні працівників, залучених до громадських робіт
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, чи потрібно оплачувати лікарняні працівників, залучених до громадських робіт. 

Там зазначили, що потрібно. Оскільки на працівників, залучених до громадських та інших роботах тимчасового характеру поширюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування, вони є застрахованими особами і мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності з урахуванням їх страхового стажу.

Раніше ми писали, чи нараховується компенсація за невикористану відпустку працівникам на громадських роботах. 

Також повідомлялося, чи потрібно подавати повідомлення про прийняття працівника на тимчасові або громадські роботи.

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