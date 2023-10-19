Оплачиваются ли больничные работников, привлеченных к общественным работам

В Гоструда отметили, что на работников, привлеченных к общественным и другим работам временного характера, распространяется общеобязательное государственное социальное страхование.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, нужно ли оплачивать больничные работников, привлеченных к общественным работам.

Там отметили, что нужно. Поскольку на работников, привлеченных к общественным и другим работам временного характера, распространяется общеобязательное государственное социальное страхование, они являются застрахованными лицами и имеют право на пособие по временной нетрудоспособности с учетом их страхового стажа.

Ранее мы писали, начисляется ли компенсация за неиспользованный отпуск работникам на общественных работах.

Также сообщалось, нужно ли подавать уведомление о принятии работника на временные или общественные работы.

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