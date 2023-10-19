Маск опроверг блокировку сети X в Европе

Маск отрицает заявления о якобы выходе социальной сети X из ЕС.

Владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск опроверг информацию о якобы выходе соцсети из Европы. В частности, этому предшествовал новый цифровой закон DSA. Об этом он заявил в сети X.

Ранее издание Insider со ссылкой на свои источники сообщило, что Маск рассматривает возможность блокировки сервиса на территории Европы в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС.

«Еще один абсолютная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием», – написал Маск.

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