Во Львовской области суд оштрафовал мужчину, который отправил свою малолетнюю дочь в магазин за выпивкой

Мужчине назначен штраф в 850 гривен.

Во Львовской области суд признал виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей мужчину, который отправил свою малолетнюю дочь в магазин, чтобы она купила ему спиртное. Мужчине назначен штраф в 850 гривен, пишет zaxid.net.

Как сообщается, случай произошел 12 августа. Мужчина отправил свою малолетнюю дочь в магазин, чтобы она принесла ему выпивку. В материалах дела не указано, в каком именно населенном пункте произошел этот случай и возраст ребенка.

Об этом случае сообщили полицию, которая составила в отношении отца девочки протокол об админправонарушении из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. На рассмотрение дела в суде он не явился.

Мужчину уже привлекали к админответственности за совершение мелкого хулиганства – он матерился на своих односельчан на сельской дороге.

Ранее мы писали, что на Закарпатье отца двоих детей оштрафовали за то, что он оставил их в жару в закрытом авто.

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