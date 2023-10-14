Оставил детей в жару в закрытом авто: на Закарпатье оштрафовали мужчину

Отец двоих детей оставил их одних в закрытом авто, которое стояло на жаре.

На Закарпатье суд признал виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей мужчину, который оставил двух своих малолетних детей одних в закрытом авто, которое стояло на жаре. Мужчине назначен штраф, сообщает zaxid.net.

Отмечается, что случай произошел в Берегово. Отец двоих детей оставил их одних в закрытом авто. Детей заметили прохожие, которые и заявили в полицию.

Относительно отца составили протокол об админправонарушениях из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. На заседание суда мужчина не пришел. Дело рассмотрел суд, признавший его виновным и назначивший 850 грн штрафа.

Ранее сообщалось, в Киевской области мужчина убил дочь и пытался зарезать сына.

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