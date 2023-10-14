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  1. В Україні

Залишив дітей у спеку в зачиненому авто: на Закарпатті оштрафували чоловіка

20:21, 14 жовтня 2023
Батько двох дітей залишив їх самих у зачиненому авто, яке стояло на спеці.
Залишив дітей у спеку в зачиненому авто: на Закарпатті оштрафували чоловіка
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На Закарпатті суд визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків чоловіка, який залишив двох своїх малолітніх дітей самих у зачиненому авто, яке стояло на спеці. Чоловікові призначили штраф, повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що випадок трапився у Берегово. Батько двох дітей залишив їх самих у зачиненому авто. Дітей помітили перехожі, які й заявили у поліцію.

Щодо батька склали протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. На засідання суду чоловік не прийшов. Справу розглянув суд, який визнав його винним та призначив 850 грн штрафу.

Раніше ми писали, що на Київщині чоловік вбив доньку та намагався зарізати сина.

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