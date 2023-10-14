Залишив дітей у спеку в зачиненому авто: на Закарпатті оштрафували чоловіка

Батько двох дітей залишив їх самих у зачиненому авто, яке стояло на спеці.

На Закарпатті суд визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків чоловіка, який залишив двох своїх малолітніх дітей самих у зачиненому авто, яке стояло на спеці. Чоловікові призначили штраф, повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що випадок трапився у Берегово. Батько двох дітей залишив їх самих у зачиненому авто. Дітей помітили перехожі, які й заявили у поліцію.

Щодо батька склали протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. На засідання суду чоловік не прийшов. Справу розглянув суд, який визнав його винним та призначив 850 грн штрафу.

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