Погода різко погіршиться: Україну накриють дощі та похолодання

15 жовтня в Україні очікуються сильні дощі та похолодання.

У неділю, 15 жовтня, на території України очікується зміна погодних умов. За даними Українського гідрометцентру, погода буде хмарною з проясненнями, проте місцями пройдуть сильні дощі, вітер посилиться та температура повітря понизиться.

Синоптики прогнозують дощі у західних та деяких північних та центральних областях, а також значні дощі в Карпатському регіоні. У решті території збережеться погода без опадів.

Вітер буде дмухати південно-західний, у західних та північних областях вдень змінить напрямок на північно-західний і досягатиме швидкості 7-12 м/с. "У західній частині місцями можливі пориви вітру 15-20 м/с", - зауважують синоптики.

Температура повітря в західних областях вночі становитиме 9-14°, в інших районах вночі 8-13°, а на південному сході 5-10° тепла. Вдень в північних і більшості центральних областях очікується 13-18°, на решті території 18-23°, а на півдні Одещини температура повітря підніметься до 25°.

В Карпатах вночі не передбачається опадів, але вранці та вдень очікується дощ, місцями значний. Температура повітря в цьому регіоні вночі та вдень буде коливатися в межах 4-9° тепла.

У Києві також передбачається хмарна погода з проясненнями. Вночі опадів не передбачається, але вдень очікується дощ. Вітер буде південно-західний, з підвищеною швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі в столиці становитиме 11-13° тепла, а вдень відзначиться на рівні 14-16°.

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