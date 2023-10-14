Погода резко ухудшится: Украину накроют дожди и похолодание

15 октября в Украине ожидаются сильные дожди и похолодание.

В воскресенье, 15 октября, на территории Украины ожидается изменение погодных условий. По данным Украинского гидрометцентра, погода будет облачной с прояснениями, однако местами пройдут сильные дожди, ветер усилится и температура воздуха понизится.

Синоптики прогнозируют дожди в западных и некоторых северных и центральных областях, а также значительные дожди в Карпатском регионе. В остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер будет дуть юго-западный, в западных и северных областях днем изменит направление на северо-западный и будет достигать скорости 7-12 м/с. "В западной части местами возможны порывы ветра 15-20 м/с", - отмечают синоптики.

Температура воздуха в западных областях ночью составит 9-14°, в других районах ночью 8-13°, а на юго-востоке 5-10° тепла. Днем в северных и большинстве центральных областях ожидается 13-18°, на остальной территории 18-23°, а на юге Одесской области температура воздуха поднимется до 25°.

В Карпатах ночью не предвидится осадков, но утром и днем ожидается дождь, местами значительный. Температура воздуха в этом регионе ночью и днем будет колебаться в пределах 4-9° тепла.

В Киеве также предполагается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не предвидится, но днем ожидается дождь. Ветер будет юго-западный, с повышенной скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью в столице составит 11-13° тепла, а днем отметится на уровне 14-16°.

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