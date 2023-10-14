Ізраїль ліквідував командира спецназу ХАМАС: він керував нападом, відео

Бойовика ліквідовано внаслідок удару бойового безпілотника.

Фото: Associated Press

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира спецназу ХАМАС Алі Каді. Він керував вторгненням бойовиків минулого тижня, повідомляє ЦАХАЛ.

Як заявляє Ізраїль, його ліквідували внаслідок удару безпілотника по Сектору Гази.

За даними ЦАХАЛу, Кадхі був заарештований Ізраїлем у 2005 році за викрадення та вбивство ізраїльських цивільних і був звільнений у рамках обміну полоненими у 2011 році.

כלי טיס של חיל-אוויר, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן, חיסלו את עלי קאצ'י, מפקד בכוח הנח'בה של ארגון הטרור חמאס, שהוביל מתקפת טרור ביישובי עוטף עזה בסוף השבוע האחרון. בשנת 2005 עלי נעצר בעקבות חטיפה ורצח של ישראלים והוחזר כחלק מעסקת גלעד שליט. pic.twitter.com/BpfqdxEUeT — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

Раніше ми писали, Ізраїль дав мешканцям Гази 24 години на евакуацію.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що піхота і танки увійшли на територію Сектору Гази.

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